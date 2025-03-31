العراق ينظم البطولة العربية للكيوكوشنكاي

2025-03-31 11:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ينظم العراق شهر نيسان المقبل، البطولة العربية الثالثة عشرة للكيوكوشنكاي بمشاركة عربية واسعة.

وتقام البطولة في قاعة الشعب الدولية المغلقة في العاصمة بغداد، للفترة من 23-29 من شهر نيسان المقبل .

وتشارك في البطولة 17 دولة عربية هي الإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان والسعودية مصر والمغرب وسوريا والأردن ولبنان وتونس والجزائر وليبيا وفلسطين واليمن بالإضافة إلى العراق البلد المضيف.

وتقام البطولة برعاية وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وبالتنسيق مع الاتحاد العراقي للكيكو شنكاي.