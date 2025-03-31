الزوراء يستعيد الصدارة والشرطة يخطف الوصافة في ختام الجولة 25 من دوري نجوم العراق

2025-03-31 11:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت منافسات الجولة 25 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيثنجح الزوراء في استعادة الصدارة بعد فوزه المثير على الطلبة بنتيجة 2-1، ليصل إلى52 نقطة، بينما خطف الشرطة الوصافة برصيد 50 نقطة بعد فوزه الكبير على القوةالجوية 4-0.

وفي المقابل، تراجع زاخو إلى المركز الثالث برصيد 49 نقطة عقب خسارتهالقاتلة أمام دهوك بهدف دون رد، فيما جاء القوة الجوية في المركز الرابع برصيد 41نقطة، يليه الطلبة خامسًا بـ40 نقطة، ثم القاسم في المركز السادس بـ38 نقطة.

وحل دهوك في المركز السابع برصيد 37 نقطة، متقدماً على الكرمة صاحب المركزالثامن بـ35 نقطة بفارق الأهداف عن نفط ميسان الذي جاء تاسعاً.

وفي المراكز المتوسطة، تساوت ثلاث فرق برصيد 33 نقطة، حيث جاء النجف فيالمركز العاشر متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة، يليه النفط في المركز الحاديعشر، ثم الكرخ في المركز الثاني عشر.

أما أربيل فجاء في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، يليه الكهرباء فيالمركز الرابع عشر بـ31 نقطة، ثم نوروز في المركز الخامس عشر بـ30 نقطة.

وفي صراع مراكز الهبوط، جاء الميناء في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة،متقدماً على نفط البصرة السابع عشر برصيد 23 نقطة، بينما احتل كربلاء المركزالثامن عشر برصيد 18 نقطة، يليه ديالى في المركز التاسع عشر بـ15 نقطة، فيما بقيالحدود في المركز الأخير بـ13 نقطة.