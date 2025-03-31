الذهب يتجاوز 3100 دولار مع تصاعد التوترات التجارية

2025-03-31 11:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تجاوزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، حاجز الـ 3100 دولار للأونصة لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.

وذكرت وكالة "رويترز"٫ أن "الذهب سجل في المعاملات الفورية اليوم ارتفاعا قياسيا وبلغ 3106.50 دولار للأونصة (الأوقية)".

هذا وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18 بالمئة منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم

المصدر: وكالات