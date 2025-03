2025-03-31 11:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد نفى المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الاثنين، اي تدخل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بموضوع رؤية هلال العيد. وقال العوادي للوكالة الرسمية وتابعته(المدى)، ان "الحديث عن تدخل رئيس الوزراء، بشأن تثبيت رؤية الهلال وتحديد يوم عيد الفطر المبارك عارٍ عن الصحة ولا أساس له". واضاف: "نأسف أن يعمل بعض السياسيين على زج المؤسسات الدينية […]

The post العوادي ينفي تدخل السوداني بموضوع رؤية هلال العيد appeared first on جريدة المدى.