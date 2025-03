2025-03-31 11:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، استمرار زخات المطر الخفيفة حتى نهاية العيد.

