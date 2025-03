إيران تضع صواريخها في حالة تأهب بعد تهديدات ترامب

2025-03-31 11:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في التوتر بين طهران وواشنطن، كشفت صحيفة "طهران تايمز" اليوم الإثنين (31 آذار 2025) أن إيران قامت بتحميل صواريخها على منصات الإطلاق في جميع مدنها الصاروخية تحت الأرض، وهي الآن جاهزة للإطلاق. وحذرت الصحيفة مما وصفته بـ "فتح صندوق البارود"، مشيرةً إلى أن أي تصعيد عسكري ضد إيران "سيكلف […]

