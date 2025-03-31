2025-03-31 13:00:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، طقساً غائماً خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع فرص لهطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد. وقالت الهيئة في بيان تابعته منصة “إيشان”، إن “غداً الثلاثاء، سيكون الطقس غائما جزئيا في المناطق كافة يتحول الى غائم عند المساء، فيما سترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية وبضع درجات […]

ظهرت المقالة طقس العيد سيستمر غائماً مع فرص هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة أولاً على ايشان.



