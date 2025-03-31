عيد البصرة يبدأ بمقتل وإصابة 9 أشخاص إثر شجار بين أبناء عمومة

2025-03-31 13:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهد نهار أول يوم عيد في البصرة أقصى جنوبي العراق، مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بسبب شجار بين أبناء عمومة غربي المحافظة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة مسلحة اندلعت صباح الاثنين، بين أبناء عشيرة واحدة في قضاء الزبير غربي البصرة".

ولفت المصدر إلى أن "المشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين من عائلتين مختلفتين"، مبيناً أن "المشاجرة حدثت بسبب خلاف قديم توسع مع أول أيام عيد الفطر".