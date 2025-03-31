ليجانيس: تعرضنا للسرقة أمام ريال مدريد

2025-03-31 13:35:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أبدى نادي ليجانيس أستيائه بعد خسارته أمام ريال مدريد، السبت، في الجولة ال29 من الدوري الإسباني.

وحمل النادي مسؤولية الخسارة على عاتق الحكم/ بعد ان كان متقدما في النتيجة على ريال مدريد (2/1)، ويرى أن أداء الحكم جونزاليس فويرتس كان مثيرا للجدل وساهم في انتصار الميرنجي بنتيجة 3-2 في النهاية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أثيرت شكوك حول صحة الهدف الأول والثالث لريال مدريد وسجلهما النجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث شكك ليجانيس في صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها أردا جولر في الهدف الأول، بالإضافة إلى المطالبة بوجود مخالفة على رودريجو جويس قبل الهدف الثالث.

ويرى ليجانيس أنه استحق أيضا الحصول على ركلة جزاء في لعبة جود بيلينجهام مع دييجو.

وعبر بورخا خيمينيز، مدرب ليجانيس، بالإضافة إلى عدد من لاعبي الفريق عن استيائهم من الأداء التحكيمي أمام ريال مدريد.

ونشر النادي نفسه تغريدة صريحة بعد دقائق من الهزيمة، عبر فيها عن شعوره بالتعرض لـ"سرقة". حيث كتب: "وفوق كل ذلك، سرقوا منا ساعة أيضا اليوم...".

وذلك في إشارة إلى ما حدث في المباراة ثم التحول إلى التوقيت الصيفي في إسبانيا، ما أدى لفقدان ساعة من من ليلة المباراة .

المصدر: وكالات