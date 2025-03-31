2025-03-31 14:18:04 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت، اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة السويسرية في طهران، التي تمثل المصالح الأمريكية، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب بشأن إيران والتطورات الإقليمية. وبحسب وكالة مهر للأنباء، فقد سلّم عيسى كاملي، مساعد وزير الخارجية ومدير عام دائرة الأمريكيتين في الوزارة، مذكرة احتجاج رسمية إلى الدبلوماسي […]

ظهرت المقالة إيران تقدم مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات ترامب: ردّنا حاسم وفوري أولاً على ايشان.



