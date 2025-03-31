2025-03-31 14:18:04 - المصدر: ايشان

دانت محكمة باريس اليوم الاثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين باختلاس أموال عامة مع ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني. وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب”، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر. والتهمة الرئيسية في المحاكمة […]

ظهرت المقالة القضاء الفرنسي يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بـ”اختلاس أموال عامة” أولاً على ايشان.



