2025-03-31 14:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد الأمين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، بأن لا يصح ان يبقى العراق متفرجا على أحداث سوريا لأنه تهديد مباشر وخطير. وقال الخزعلي في خطبة صلاة العيد، إن "الأحداث توالت في هذه السنة التي كانت بحق صعبة، وغزة تذبح من الوريد الى الوريد ولم يحرك أحد ساكنا تجاهها سوى محور المقاومة"، […]

