2025-03-31 14:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل شاب برصاصةفي الرأس وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شابا يبلغ منالعمر 16 عاماً (طالب مدرسة) قُتل برصاصة في الرأس على يد (والده) بمنطقة حيالبلديات وسط مدينة الناصرية".

وأضاف المصدر، أن "سبب الجريمة هو خلاف عائلي بينالطرفين على دراجة نارية نوع (ستوتة)، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي، لإكمالالإجراءات القانونية لها".