2025-03-31 15:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن المباشرة بحملة لإزالة التجاوزات والمخالفات لغرض تطوير المواقع الأثرية والتراثية في جانب الرصافة، وفيما أشارت إلى أن أغلب مشاريع 2025 بمراحل الإنجاز وستنتهي قريباً.

وقال مدير عام البلدية في الرصافة عادل بشير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العام الحالي يتزامن لدينا مع حدثين مهمين في بغداد، أهمهما هو بغداد عاصمة السياحة العربية والتي اختيرت مؤخراً، وبهذا الخصوص لدينا عدة مشاريع خاصة لقاطع بلدية مركز الرصافة والذي يضم التراث والتاريخ البغدادي".

وتابع: "باشرنا بالتنسيق مع هيئة التراث والآثار والجهات الأمنية لغرض تطوير محيط المواقع الأثرية والتراثية مثل باب الوسطاني، من خلال حملة إزالة التجاوزات لغرض تطوير المحيط"، مشيراً الى، أنه "تمت ايضا المباشرة بمحيط المدرسة المستنصرية، والمضي في مركز بغداد التاريخي والتراثي والمتنبي والسرايا حالياً وشارع الرشيد، مع المباشرة ايضاً بـ 30 بناية بالتنسيق مع رابطة المصارف، وسيتم الانجاز خلال الستة أشهر القادمة بمواصفات عالية وبإشراف استشاريين وخبراء معماريين".

ولفت إلى أن "هناك مباني متهالكة عائدية بعضها مجهولة، وتمت معالجتها من خلال خبراء واستشاريين ومعماريين من الجامعات العراقية المعترف بها حيث وجدنا حلولا ومعالجات مختلفة ومثال على ذلك شارع المتنبي ومحور السراي فالتجربة دليل على النجاح الذي بدوره اعطانا دافعا للإكمال في شارع الرشيد".

وتابع أن "هناك مشاريع انجزت منها شارع الجمهورية حيث تم تطويره وشارع كاتب عدل والطيران بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة من تطوير شارع فلسطين"، منوهاً بأن "أكثر الخطط والمشاريع التي أعدت للعام الحالي 2025 هي قيد الانتهاء قريباً والان في مراحل الإنجازات".

وحول التحديات التي تواجه عمل البلدية، أوضح بشير، أن "التجاوزات والمخالفات هي أكثر التحديات التي تواجه عمل البلدية وهذا يحتاج دائما لدعم أمني، حيث بدأنا في قاطع الرصافة والذي يشمل مركز بغداد التجاري وشارع فلسطين لرفع التجاوزات وكان هناك تعاون من قبل المواطنين"، مؤكداً "ضرورة معالجة التجاوزات والمخالفات وإزالتها من الشارع البغدادي".