ناجي كاظم: التنافس في الدوري العراقي يمنع احتكار البطولة بين الأندية الكبرى

2025-03-31 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - زيد غالبأكد الأكاديمي والتدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، ناجي كاظم، أن التنافس بين الفرق في دوري نجوم العراق للمحترفين، يعد ظاهرة إيجابية، مشيراً إلى أن الدوري العراقي لا يزال يفتقر إلى بعض الشروط الاحترافية الحقيقية.وقال كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين :إن" التنافس بين الفرق في الدوري العراقي للمحترفين يعد ظاهرة إيجابية، حيث يسهم في رفع مستوى البطولة ويمنع احتكار المنافسة من قبل فريق أو فريقين فقط ".وأضاف كاظم أن" الدوري العراقي لا يزال يفتقر إلى الاحترافية الحقيقية، موضحا أن الاحتراف الحالي يقتصر على الجوانب المالية من دون التركيز على الجودة الفنية للاعبين"، موضحاً أن" بعض اللاعبين المشاركين لا يستحقون التواجد في دوري المحترفين، وهذا ما يؤكد ضرورة استقطاب لاعبين مميزين من حيث المستوى الفني بدلاً من التركيز على الكم".وتابع كاظم أن" تطوير البنية التحتية للدوري من أهم مقومات نجاحه وجعل المنافسة أكثر قوة لمواكبة الدوريات العربية، لا سيما في دول الخليج مثل السعودية، مشدداً على ضرورة تحسين نوعية اللاعبين المحترفين، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً في مستوى اللاعبين المحليين، بالتالي سيسهم في رفع أداء المنتخب الوطني خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم والمسابقات الدولية الأخرى".