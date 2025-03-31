نائب محافظة نينوى عمر المولى يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

2025-03-31 15:30:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

استقبل نائب المحافظة عمر نامق المولى، إلى جانب عدد من المستشارين والمعاونين المحافظة ، وفوداً من شيوخ ووجهاء المحافظة من مختلف المكونات، بالإضافة إلى عدد من المواطنين، لتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ روح التعاون بين أبناء المحافظة، في أجواء سادتها المودة والمحبة بمناسبة العيد. كما تم التطرق إلى قضايا تهم الأهالي، في إطار التواصل المستمر بين الإدارة المحلية والمواطنين.



