الإطاحة بعصابة متخصصة بالنصب والاحتيال شمالي بابل

2025-03-31 15:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، الإطاحة بعصابة للنصب والاحتيال في احدى مناطق المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومناشدات من الأهالي، تمكنت من تفكيك عصابة متخصصة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين في مدينة الحلة ، وتحديداً في شارع 60".

وأضافت ان "العصابة متكونة من رجل وامرأتين، تم القبض على اثنين منهم في قضاء جبلة شمالي المحافظة"، مبينة ان "التحريات الأولية اظهرت تورط العصابة في استهداف أحد المواطنين بعملية نصب واحتيال مُحكمة، وذلك بأن استغلت سيدتان طيبة قلب صاحب مركبة بطلب مساعدته في نقلهن إلى مكان محدد، وخلال الرحلة ، تعرض الضحية للمساومة والابتزاز المالي تحت وطأة التهديد بالتشهير الكاذب واتهامه زوراً بالتحرش، الأمر الذي أجبره على الامتثال لمطالبهن وتسليمهن ما كان بحوزته من مبالغ نقدية داخل مركبته".