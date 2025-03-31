2025-03-31 15:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين (31 آذار 2025)، بمقتل شاب في سوق كلار على الحدود بين ديالى و السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شابًا في العشرين من عمره قُتل طعنًا بالسكين إثر مشاجرة حدثت بشكل مفاجئ في محيط سوق مدينة كلار على الحدود الإدارية الفاصلة بين ديالى والسليمانية".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا في المنطقة، واعتقلت أحد الجناة، وتم نقله إلى مركز احتجاز أمني".

وأشار المصدر إلى أنه "لم تُعرف بعد أسباب الشجار التي أدت إلى مقتل الشاب، الذي تم نقله إلى الطب العدلي".