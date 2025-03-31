2025-03-31 18:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قام حكم مباراة بين "سبورت هواكيا" و"ماغداليناسيديك" في كأس بيرو لكرة القدم، بتوجيه ركلة قاضية لأحد أفراد الطاقم التدريبيفي مشهد غير مألوف.

وبدأت الحادثة عندما كان الحكم، لويس أليغري، يستعد لطرد أحد أعضاء ناديماغدالينا، اقتحم أحد أفراد الطاقم التدريبي أرض الملعب وهو يحمل زجاجة بلاستيكية بيده،على ما يبدو بنية الاعتداء على الحكم.

ورداً على ذلك، استخدم أليغري قدمه اليمنى لتوجيه ركلة قوية إلى المدربالذي لم تتحدد هويته.

وأصابت الركلة رأس المدرب وأسقطته أرضاً، قبل أن ينهض بعد لحظات وهو يبدومرتبكا ومصدوماً.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية أن الحادثة وقعت في الدقيقة 82 بعد أن أشهرأليغري البطاقة الحمراء، إثر إشارة من أحد مساعديه إلى شخص من مقاعد بدلاء فريق ماغدالينا.

واللافت أن الحكم تمكن من الإمساك بالبطاقة الحمراء التي كان يشهرها بيدهاليسرى، رغم رد فعله السريع للتعامل مع الاعتداء الوشيك.

وتدخلت الشرطة لتهدئة الوضع، حيث حاول لاعبو الفريق الذي تعرض مدربه للركلةالانتقام من الحكم ومساعديه.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المدرب قد أصيب بجروح خطيرة أو ما إذا كان الحكمسيواجه أي إجراءات تأديبية.