الجمارك تعلن ضبط عدد من المخالفات الجمركية بضمنها 14 عجلة

2025-03-31 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط عدد من المخالفات الجمركية بضمنها 14 عجلة محملة بمواد مختلفة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “بمتابعة مباشرة لمدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، تواصل الهيئة بكافة مديرياتها ومراكزها الجمركية جهودها المكثفة لمكافحة التهريب والتزامها بحماية الاقتصاد الوطني".وأضافت، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى، وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، تمكن من ضبط (14) عجلة محملة بمواد مخالفة للضوابط والتعليمات الجمركية، تضمنت مشروبات كحولية، بيض مائدة، قابلوات كهربائية، حليب باودر، البطاطا، كاتشاب وصاص”، مشيرةً إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتسويق البضائع إلى مديرية كمرك المنطقة الوسطى بمرافقة شرطة الجمارك”.وتابعت أن “مركز جمرك المنذرية تمكن من ضبط سيارة نوع براد تحمل (60) كارتونة من مادة الطماطم الممنوعة من الاستيراد، إلى جانب كميات من الخضروات والفواكه المتنوعة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.وأكدت الهيئة أن “مركز جمرك طريبيل الحدودي ضبط عجلتين نوع براد محملتين بمادة (الكاز) مخبأة داخل خزان مخفي بغية تهريبها، في مخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل”.وشددت الهيئة على أن “أقسام التحري ومكافحة التهريب والمراكز الجمركية مستمرة في أداء مهامها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وذلك في إطار التزامها بمنع أي محاولات تهريب قد تسبب هدراً في المال العام”.