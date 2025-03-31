2025-03-31 18:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ذي قار

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، (31 آذار 2025)، بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً كبيراً أندلع في عدة محال بسوق الهرج وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاث فرق من الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة عليه ومنع انتقاله إلى المناطق المجاورة"، مشيراً إلى أن "كثافة المواد المخزنة في السوق وضيق الطرق المؤدية إليه أسهما في عرقلة جهود الإخماد، خاصة أن النيران اشتعلت في ثلاث جهات دفعة واحدة".

وأضاف أن "أسباب الحريق لا تزال مجهولة حتى الآن، لكن فرق الدفاع المدني مستمرة في عمليات الاحتواء، للحيلولة دون انتشاره إلى بقية أجزاء السوق، الذي يُعد مصدر رزق لمئات العوائل نظراً لاحتوائه على محال تجارية متنوعة تبيع مختلف البضائع والمنتجات".





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