وزير داخلية كوردستان يبحث مع نظيره الفرنسي دعم البيشمركة

2025-03-31 18:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، يوم الإثنين، مع وزيرالداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، دعم قوات البيشمركة لمواجهة تنظيم داعش.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن "الاجتماع الذي جمع أحمد ودارمانان، جرى على هامش المشاركة في منتدىأمن الحدود في بريطانيا".

وأضافت أن"أحمد عبر عن شكر حكومة وشعب إقليم كوردستانلفرنسا على العلاقات التاريخية والدعم المستمر لقضية كوردستان في مختلف المراحل"،مبينة أن "الطرفين بحثا الدعم الفرنسي المهم لقوات البيشمركة في مواجهة تنظيمداعش الإرهابي".

من جانبه، عبّر وزير الداخلية الفرنسي، وفقاللبيان عن "سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً دعم حكومة وشعب فرنسا المستمر لإقليمكوردستان، وأشاد بالدور المحوري للإقليم في محاربة داعش والجماعات الإرهابيةوالشبكات الإجرامية".