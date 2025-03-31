مساء اليوم.. مجلس ذي قار يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة المياه

2025-03-31 18:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة ذي قار، بأنمجلس المحافظة سيعقد جلسة مساء اليوم اليوم الإثنين، لمناقشة أزمة المياه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلسمحافظة ذي قار يعقد جلسة طارئة في الساعة التاسعة من مساء اليوم، في قاعة المجلس لمناقشةالأزمة المائية في المحافظة وإيجاد الحلول المناسبة".

وأضاف أن "المجلس سيستضيف مدير ماء ذيقار، وكذلك مدير الموارد المائية في المحافظة وكذلك مدير صيانة المشاريع المائيةومدير كري الأنهر".

وقد أكد قائممقام قضاء الدواية شمال شرقيمحافظة ذي قار، عباس فاضل، يوم أمس لوكالة شفق نيوز، أن القضاء يعاني من شحة مائيةقاتلة، مطالباً الجهات المركزية في بغداد بالتدخل العاجل لإنقاذ القضاء من"أزمة خانقة" تهدد حياة السكان وتدفعهم للهجرة.