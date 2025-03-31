ضحايا بانقلاب عجلة تابعة لموكب السوداني في محافظة واسط

2025-03-31 18:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بمصرع منتسبوإصابة 3 آخرين، من حماية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعد تعرضهالحادث في محافظة واسط.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عجلةتابعة لموكب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، انقلبت في ناحية شيخ سعدغرب محافظة واسط، ما أسفر عن وفاة أحد أفراد الحماية وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن"الحادث وقع أثناء مرور الموكب في المنطقة، خلالعودته لبغداد من محافظة ميسان"، مبينا أنه "تم نقل المصابين إلىالمستشفى لتلقي العلاج، والجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وكان رئيس مجلسالوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وصل محافظة ميسان منذ يوم أمس، وبقي فيها حتىظهيرة اليوم، وافتتح فيها العديد من المشاريع وأجرى زيارات لبعض العشائر.