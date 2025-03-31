2025-03-31 19:10:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الاثنين، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 305 آلاف برميل يومياً إلى 13.15 مليون برميل يومياً في كانون الثاني، وهو أدنى مستوى منذ شباط 2024. وأظهرت البيانات أن هذا هو أكبر انخفاض في إنتاج النفط الأميركي الشهري منذ كانون الثاني من العام الماضي. كما خفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا تقديراتها لإنتاج النفط الأميركي القياسي في كانون الأول بنحو 40 ألف برميل يومياً إلى 13.45 مليون برميل يومياً. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام