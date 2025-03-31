مصدر يكشف تفاصيل العثور على جثة شابة مقتولة داخل شقة في بغداد

2025-03-31 19:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، (31 آذار 2025)، بالعثور على جثة شابة في حي العدل بالعاصمة بغداد، يُعتقد بانها "البلوكر شوق العنزي".

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "تم أمس العثور على جثة مجهولة الهوية يتراوح عمرها بين 25 الى 30 سنة مضروبة على رأسها بآلة حادة ومفارقة للحياة داخل إحدى شقق منطقة حي العدل".

وأضاف انه "لم يتبين اذا كانت الجثة عائدة للبلوكر المذكورة أم لا"، نافياً "وجود أي حالة سرقة".

وأشار المصدر الى "نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".