2025-03-31 19:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الاثنين، بانتحار شابةعبر رمي نفسها داخل بئر، في وقت أعلنت شرطة كركوك القبض على متهم بإطلاق النار علىأحد المواطنين، وإحباط عمليات تهريب عبر الطرق النيسمية بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً أقدمتعلى رمي نفسها داخل بئر ماء، وتم إخراج الجثة من البئر، فيما لا تزال أسباب الانتحارمجهولة".

وإلى كركوك، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، القبض على متهم بعد ساعة واحدةمن إطلاقه النار على مواطن، ما أدى إلى إصابته بجروح، مشيرة إلى أن توقيفه تم وفق المادة31/405 تمهيداً لإحالته إلى المحاكم لينال جزاءه العادل.

وكان مصدر طبي في صحة كركوك، كشف لوكالة شفق نيوز، عن تعرض شخص لإطلاقاتنارية في منطقة البطن بحي آزادي، وتم نقل المصاب إلى مستشفى آزادي التعليمي لتلقي العلاجفيه.

وفي محافظة كركوك أيضاً، تمكنت مفارز متابعة الطرق النيسمية التابعة إلىقيادة شرطة المحافظة، من ضبط عجلتين محملتين بمواد غير مرخصة ومُعدّة للتهريب إحداهما(مشروبات كحولية والأخرى مواد غذائية مستوردة) أثناء محاولة دخلولها إلى المدينة عبرالطرق النيسمية (الترابية).

وأشارت قيادة الشرطة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع سائقيها التوقيفوفق المادة 240 وتسليم العجلات مع حمولتها إلى الجهات الرقابية المختصة.