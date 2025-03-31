الذروة الأربعاء المقبل.. موجة غبارية يسبقها ارتفاع بدرجات الحرارة في العراق

2025-03-31 19:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية،يوم الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، مع موجة غبار مساء وليلالأربعاء المقبل بسبب الفوارق الحرارية الناتجة عن اندفاع كتلة هوائية معتدلة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تحديثات نماذج الطقسالمستلمة في قسم التنبؤ الجوي تشير إلى أن ذروة تأثير الموجة الحارة سيكون خلال نهاريوم الأربعاء، تنخفض بعدها درجات الحرارة عدة درجات خلال ساعات المساء والليل، ممايسبب تصاعداً للغبار والأتربة خصوصاً في مناطق غرب ووسط وجنوب غرب البلاد يسبب تدنياًفي مدى الرؤية الأفقية".

وكان الراصد الجوي العراقي، علي الجابر الزيادي، أخبر وكالة شفق نيوز،بأن الأمطار ستتوقف ظهر اليوم الاثنين، على أن تعاود الهطول يوم الأربعاء المقبل، آخرأيام عيد الفطر المبارك، وتستمر بشكل متنقل ومتقطع حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف الزيادي، أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة، حيث تبقى مقاربة للحرارةالعالية، وقد تلامس الـ 35 درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب العراق.

هذا وقررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي طوال الأسبوع الحالي بمناسبةعيد الفطر.