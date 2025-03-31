حادث موكب السوداني.. مشاهد لانقلاب عجلة الحماية في واسط (فيديو)

2025-03-31 19:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهرت مقاطع فيديوية، يوم الاثنين، حادثانقلاب إحدى العجلات المرافقة لموكب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في محافظةواسط.

وبينت مقاطع الفيديو التي وردت لوكالة شفق نيوز،إحدى العجلات وهي مقلوبة على جانب الطريق بعد تعرضها للحادث الذي تسبب بمصرع منتسبوإصابة 3 آخرين، من أفراد حماية السوداني، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة تابعةلموكب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، انقلبت في ناحية شيخ سعد غرب محافظةواسط، ما أسفر عن وفاة أحد أفراد الحماية وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "الحادث وقع أثناء مرور الموكب فيالمنطقة، خلال عودته لبغداد من محافظة ميسان"، مبينا أنه "تم نقل المصابينإلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،وصل محافظة ميسان منذ يوم أمس، وبقي فيها حتى ظهيرة اليوم، وافتتح فيها العديد من المشاريعوأجرى زيارات لبعض العشائر.