بعد أنباء مقتل بلوغر في بغداد.. تأكيد أمني لنصف الحكاية

2025-03-31 19:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادمصدر أمني، يوم الإثنين، بالعثور على جثة مجهولة الهوية في شقق حي العدل ببغداد،وغير معروف إذا كانت تعود لبلوغر مشهورة، جرى تداول خبر مقتلها.

وقال المصدر،لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبرمقتل بلوغر ضمن منطقة حي الجامعة، وبعد التدقيق والمتابعة مع الوكالات الامنية،أتضح أن الحادث جرى يوم أمس".

وأضاف "حيث تم العثور على جثة مجهولةالهوية لفتاة يتراوح عمرها بين 25 – 30 سنة، تعرضت للضرب على رأسها بآلة حادة أدتلوفاتها، داخل إحدى شقق حي العدل"، مبينا أن "لم يتبين اذا كانت الجثةعائدة للبلوغر المذكورة أو لا".

واكد أنه "لا توجد أي حالة سرقة، وتم نقلالجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".

وانتشر خلال الساعات الماضية، في وسائل التواصلالاجتماعي، خبر يفيد بالعثور على جثة البلوغر شوق العنزي في بغداد بعد مقتلها وسرقةسيارتها نوع لاندكروز 2025.