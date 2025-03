طهران: ردنا على رسالة ترامب وصل واشنطن

2025-03-31 19:35:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكدت إيران أن ردها على الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وتمت مراجعته. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إن الرسالة التي وجهتها إيران إلى الرئيس ترامب قد وصلت إلى وجهتها وتمت مراجعتها، وذلك وفقا لمعلومات حصلت عليها طهران من […]

