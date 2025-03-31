2025-03-31 19:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفانبارزاني، يوم الإثنين، التهنئة للحزب الشيوعي العراقي والكوردستاني، بذكرى التأسيس،مستذكرا كفاحه ونضاله.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه"في ذكرى تأسيس الحزبين الشيوعيين العراقي والكوردستاني، أتقدم بأحر التهانيإلى قيادتي الحزبين وأعضائهما وجماهيرهما في العراق وإقليم كوردستان، آملاً لهمالتوفيق والنجاح".

وأضاف "نقيم عالياً، في هذه الذكرى، الدورالوطني ونضال وكفاح الحزبين في مواجهة الدكتاتورية والمشاركة في الحياة السياسية،ونستذكر بتقدير المناضلين الذين خدموا الشعب والوطن في صفوف الحزب الشيوعي".

وختم بيانهبـ"تحية لأرواح شهداء الحزب الشيوعيوشهداء كوردستان كافة".