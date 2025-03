بالصور: اثار الحريق الذي التهم أجزاء من سوق هرج وسط الناصرية

2025-03-31 19:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اندلع حريق اليوم، في سوق هرج الشعبي، ما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة منه فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه بعد جهود مكثفة. وأظهرت الصور التي التقطتها شبكة أخبار الناصرية اثار النيران، حيث التهمت عددا من محاله مما تسبب بخسائر مادية لاصحابها فيما توتجدت فرق الدفاع المدني في محل الحادث وتمكنت من...

