كارثة بيئية تهدد ذي قار بسبب شح المياه ومجلس المحافظة يدعو لجلسة طارئة

شبكة أخبار الناصرية: حذّر رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة ذي قار رياض الضاحي، من أزمة مائية حادة تهدد المحافظة، مؤكدا أن الوضع قد يتفاقم إلى كارثة بيئية نتيجة تراجع الإطلاقات المائية الواصلة إليها. وأوضح الضاحي في بيان تابعته شبكة أخبار الناصرية أن انخفاض الاطلاقات المائية أدى إلى جفاف عدد من الأنهار وتوقف عدة مجمعات مائية كانت تزود الأهالي...

