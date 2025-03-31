2025-03-31 20:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الإثنين، (31 آذار 2025) الإطاحة بشخص يمارس عمليات السحر والشعوذة في محافظة ذي قار.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعملية نوعية وبجهد استخباري تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ذي قار التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من الإطاحة بشخص يمارس عمليات النصب والاحتيال بمحافظة ذي قار، حيث كان يقوم بعمليات السحر والشعوذة واستغلال المواطنين بحجة القيام لهم بالشعوذة مقابل مبالغ مالية".

وأشار البيان الى "ضبط المتهم بالجرم المشهود وبحوزته مواد السحر والشعوذة التي يقوم بواسطتها ايهام المواطنين والاحتيال عليهم"، لافتا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المعنية مع المضبوطات".