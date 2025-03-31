اعتقال المتورطين بأحداث الشغب في مباراة دهوك وزاخو

2025-03-31 20:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك، مساء اليوم الاثنين، عن توقيف عدد كبير من الاشخاص الذين تسببوا في احداث الشغب قبل وبعد المباراة التي جمعت بين ناديي دهوك وزاخو.

وقال المسؤول الاعلامي للمديرية العقيد هيمن سليمان، لوكالة شفق نيوز، ان "التحقيقات مع المتورطين بأحداث الشغب بدأت منذ ليلة امس وستتم محاسبتهم وفقا للقانون".

واشار الى ان "المديرية قامت بمراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة والشوارع العامة مما ادى الى تحديد الأشخاص الذين تسببوا في اعمال الشغب بعد المباراة".

واضاف سليمان، ان "مديرية الشرطة بدأت ايضا بملاحقة الذين نشروا مقاطع فيديو على صفحاتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حثت على العنف واستخدام لغة غير لائقة"، مؤكداً أنهم "سيخضعون للتحقيق".

ودعا سليمان "ادارتي الناديين وجماهيرهما الى ضبط النفس وعدم التأثر بمفتعلي المشاكل"، لافتا الى ان "هذه النوادي تتمتع بسمعة جيدة واسعة في العراق والمنطقة وعليه يجب دعمها وتشجيعها بمسؤولية".

وحقق فريق دهوك فوزاً "قاتلاً" على ضيفه زاخو، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري نجوم العراقي لكرة القدم.

و‏جرت مباراة دهوك وزاخو على ملعب دهوك عند الساعة التاسعة والربع مساءً، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 1-0.