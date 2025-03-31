2025-03-31 21:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن تجدد فرص هطول الأمطار الرعدية مساء وليل الثلاثاء (4/1) في غرب البلاد، على أن تمتد إلى مدن الوسط والشمال وبعض مناطق الجنوب خلال نهار الأربعاء. ووفقًا لتحديثات قسم التنبؤ الجوي، فمن المتوقع اندفاع كتلة هوائية معتدلة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، إلى جانب نشاط في الرياح السطحية […]

ظهرت المقالة أمطار رعدية قادمة.. الأنواء الجوية: درجات الحرارة ستنخفض والغبار سيتصاعد الأربعاء أولاً على ايشان.



