2025-03-31 22:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، باعتقال قاتل البلوغر "شوق العنزي" بعد هروبه من العاصمة بغداد إلى محافظة الأنبار. وقال المصدر، إن"مكافحة إجرام الحبانية في الأنبار اعتقلت قاتل البلوغر شوق العنزي، بعد هروبه من العاصمة بغداد إلى المحافظة". وأضاف، أن"المتهم يبلغ من العمر 22 عاما واعترف بقتله العنزي داخل شقتها في حي العدل ببغداد […]

