الخميس المقبل المباراة الختامية للدوري الممتاز للكرة الشاطئية

2025-03-31 22:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين،عن موعد المباراة النهائية للدوري الممتاز للكرة الشاطئية.

وستقامالمباراة بين فريقيّ مصافي الوسط ومصافي الجنوب يوم الخميس المقبل عند الساعة الرابعةعصراً في ملعب وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة بغداد.

إلىذلك سمّت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي العراقي"أكرم مهدي" حكماً أول للمباراة الفاصلة للتأهل إلى الدور الثاني منبطولة كأس آسيا للكرة الشاطئية الجارية في مدينة باتايا التايلاندية، يساعده كل من"لاي" من الصين حكماً ثانياً، وحسن عبد ربه من لبنان حكماً ثالثاً،ونعيم قاسيموف من أوزبكستان، وعزيز أمان من الكويت.