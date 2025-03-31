ساكا جاهز.. أرسنال يستعد لملاقاة فولهام وريال مدريد

2025-03-31 22:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مدرب نادي أرسنال الإنكليزي، ميكيل أرتيتا، يوم الاثنين، مدرب أرسنالالإنجليزي، أن نجم الفريق بوكايو ساكا، سيكون جاهزاً لمباراة الغد أمام ناديفولهام.

وقالأرتيتا في مؤتمر صحفي إن ساكا أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات، وقد يتواجد فيالتشكيلة الأساسية لـ"الغانرز" خلال مواجهة فولهام غداً الثلاثاء، ضمنمنافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنكليزي.

ويغيبساكا عن الملاعب منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد خضوعه لجراحة في أوتار الركبة.

وفيظل غيابه، ابتعد أرسنال، صاحب المركز الثاني، بفارق 12 نقطة عن ليفربول، متصدرالدوري الإنكليزي.

ولكنعودة ساكا تأتي في توقيت حاسم، حيث يستعد فريقه لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائيدوري أبطال أوروبا، إذ تقام مباراة الذهاب على ملعب أرسنال الأسبوع المقبل.

ويعتبرساكا أحد العناصر الأساسية في صفوف أرسنال، حيث شارك مع "الغانرز" في 24مباراة في جميع البطولات خلال الموسم الحالي، وسجل 9 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.