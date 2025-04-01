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› فيديو | مسلمون يؤدون صلاة العيد في نيويورك
فيديو | مسلمون يؤدون صلاة العيد في نيويورك
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2025-04-01 00:00:02 - المصدر: قناة الجزيرة
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