ماسك "يسخر" من النادي الملكي (صورة)

2025-04-01 00:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ نشر رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، يوم الاثنين، تغريدة لنادي برشلونةالإسباني فيها شيء من "السخرية والاستفزاز" لريال مدريد.

وتفاعلماسك مع سؤال وجهه الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة "أكس" إلىالذكاء الاصطناعي "Grok"حول الفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد الفوز الذي حققهالفريق على حساب جيرونا بنتيجة 4-1 أمس الأحد.

وأعادماسك مالك منصة "أكس" ومؤسس "Grok" نشر تغريدةبرشلونة مع تعليق ساخر "يمكنك أن تسأل Grok عن أي شيء".

وحملترسالة ماسك "استفزازاً" لنادي ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني فيترتيب الدوري الإسباني.

ويتصدربرشلونة ترتيب "الليغا" برصيد 66 نقطة بعد مرور 29 جولة بفارق ثلاث نقاطعن ريال مدريد قبل تسع جولات من نهاية منافسات الموسم الحالي.

ويستعدبرشلونة لخوض مواجهة مرتقبة ضد أتلتيكو مدريد بعد غدٍ الأربعاء في إياب نصف نهائيكأس ملك إسبانيا.

ويخوضبرشلونة مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد ريال مدريد يوم 11 آيار/ مايو المقبل فيالجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني.