المنافذ: ضبط 4 عجلات غير مصرح عنها محملة بزيوت محركات

2025-04-01 00:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط (4) عجلات محملة بزيوت محركات لم يتم التصريح عنها.وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تمكنت مديرية منفذ زرباطية الحدودي من ضبط (4) عجلات في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي محملة بمادة (زيوت محركات) لم يتم التصريح عنها في المعاملات الكمركية المنجزة، ولاتوجد اجازة الاستيراد والموافقات الاصولية من وزارة النفط مما سبب هدراً بالمال العام.".وأضاف "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالته العجلات الى مركز شرطة كمرك زرباطية لغرض عرض الموضوع على قاضي تحقيق بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المقصرين ".