رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بالعيد مع ملك الأردن والرئيسين الإماراتي والفلسطيني

2025-04-01 00:05:01 - المصدر: واع





بغداد – واع

تبادل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، التهاني مع ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وذكرت بيانات لرئاسة الجمهورية تلقّتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الرئيس رشيد تبادل التهاني مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس رشيد، خلال الاتصال، عن أطيب تهانيه وتمنياته للعاهل الأردني بموفور الصحة والعافية، وللشعب الأردني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، قدّم الملك عبد الله الثاني التهاني إلى رئيس الجمهورية بالعيد السعيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يمنّ على الشعب العراقي بالرخاء والأمن والاستقرار.

وفي اتصال ثانٍ، تبادل رئيس الجمهورية التهاني مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأعرب الرئيسان، وفق بيان رسمي، عن أمنياتهما للشعبين العراقي والإماراتي بدوام التقدم والازدهار.

كما أعرب رئيس الجمهورية، في اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس، عن أمنياته للشعب الفلسطيني الشقيق بالاستقرار والأمان والحياة الحرة الكريمة، وعبّر عباس عن شكره وتقديره لمواقف العراق المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته المصيرية، مبتهلًا إلى الباري عز وجل أن ينعم على العراق والعراقيين بالأمن والاستقرار والازدهار.