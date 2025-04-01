2025-04-01 00:18:04 - المصدر: ايشان

أكد الملاك العراقي، الدكتور محمد طاهر الموسوي، الذي كان يعالج الجرحى في غزة، صدور قرار بمنع دخوله إلى القطاع، لمنعه من مساعدة الأبرياء. وكتب الموسوي منشوراً: “بعد جولة استمرت شهرًا في الولايات المتحدة، أبلغت قبل أسبوع أو أسبوعين بإمكانية عودتي إلى غزة. وصلت إلى لندن أمس، رأيت عائلتي بسرعة، وقمت بالتحضيرات العاجلة للمهمة الرابعة. وكنت […]

ظهرت المقالة الملاك العراقي يُمنع من دخول غزة: أصبح لدي ملف يقلقهم.. ولا يريدوني أن أعالج الجرحى أولاً على ايشان.



