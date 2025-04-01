2025-04-01 00:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الإطاحة بعصابة تتاجر بالمواد الممنوعة، وتنصب على المواطنين، مدعية أنها من الحشد. وذكر بيان الهيئة الذي ورد لـ “إيشان”، أن “المديرية العامة للأمن والانضباط في الحشد الشعبي تكمنت من اعتقال عصابة تنتحل صفة الحشد وتتاجر بالمخدرات وتمارس النصب والاحتيال في العاصمة بغداد”. واضاف البيان، أن “هذا جاء بعد جهد امني بذله […]

ظهرت المقالة تنتحل صفة الحشد.. الإطاحة بعصابة تتاجر بالممنوعات وتنصب على المواطنين في بغداد أولاً على ايشان.



