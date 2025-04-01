مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين

2025-04-01 01:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، تفاصيل اقتحام مكتب النائب السابق حيدر الملا بمنطقة العامرية في بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "سبع سيارات تابعة الى أحد الاحزاب المفلسة التي لديها علاقات مع المجاميع المسلحة الإرهابية بداخلها مسلحون، اقتحموا مكتب الملا في العامرية وقاموا بتحطيم الزجاج والاجهزة والاثاث".

وأضاف أن "الكاميرات تتبعت السيارات والبحث مستمر عنها للقبض على المسلحين خلال الساعات القليلة المقبلة".