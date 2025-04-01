أربيل.. "ليل الإسكان" يضج بالحياة (صور)

2025-04-01 01:05:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشهد شارع الإسكان الشعبي في مدينة أربيل خلال أيام عيد الفطر حركة كثيفة وحيوية، حيث بات مقصدًا رئيسيًا للعائلات والشباب الذين يتوافدون للاستمتاع بأجواء العيد حتى ساعات متأخرة من الليل.

ويمتد الشارع الذي يُعد أحد أبرز المعالم الترفيهية في المدينة على طول كيلومترين تقريبًا، مزدانًا بأضواء ملونة وزينة احتفالية تجذب الأنظار وتضفي أجواءً من البهجة والسرور.

انشطة متنوعة

وتتنوع الأنشطة التي يقدمها الشارع، حيث تنتشر الأكشاك التي تقدم الأطعمة الشعبية والحلويات الشرقية، مما يجعله وجهة مفضلة للشباب.

ويحرص الزوار على تجربة أطعمة متنوعة مثل الكباب والكص والفلافل، بالإضافة إلى الحلويات التقليدية كالزلابية والبقلاوة والشكرلمة.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، أجواء الشارع الذي يعج بالحركة والابتسامات، فيما علت أصوات الأغاني.

وقال أحمد محمود، أحد زوار الشارع لوكالة شفق نيوز، ان “الأجواء هنا جميلة جدًا، والعيد لا يكتمل إلا بزيارة شارع الإسكان الشعبي. الأطعمة متوفرة بأسعار مناسبة، وهناك فعاليات ممتعة".

وأضاف "أزور الشارع كل عام مع أصدقائي ، وأحرص على تجربة الأطعمة الشعبية هنا".

أياد شاب من أربيل يقول لوكالة شفق نيوز، إن "الشارع أصبح وجهة رئيسية في الأعياد"، مشيراً إلى أن "الأجواء تشعرهم بالأمان والراحة".

مركز شبابي

من جانبه، تحدث آرام، صاحب محل لبيع الحلويات، لوكالة شفق نيوز، عن الإقبال الكبير على شراء الحلوى خلال أيام العيد، قائلاً "العيد يعني الحلوى، والإقبال هذا العام أكبر من السنوات السابقة، وهذا دليل على أهمية الشارع للسكان والزوار، نعمل لساعات إضافية خلال العيد لتلبية الطلبات المتزايدة".

فيما أشار حسن، شاب من بغداد، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الشارع يجمع الأصدقاء من مختلف الأحياء"، قائلاً "نأتي هنا كل ليلة خلال العيد، الأجواء جميلة وتبعث على الفرح، نتناول الطعام ونلتقط الصور التذكارية، فالشارع يعكس جمال أربيل وكرم أهلها".

ويلعب شارع الإسكان الشعبي دورًا مهمًا في تعزيز السياحة الداخلية في أربيل، حيث يجذب أعدادًا كبيرة من المواطنين والزوار القادمين من محافظات أخرى، إلى جانب المقيمين الأجانب الذين يستمتعون بتجربة الأجواء الشرقية الأصيلة.

ويؤكد أصحاب المحال التجارية أن العيد يُعد موسمًا نشطًا يحقق لهم أرباحًا جيدة، مشيرين إلى أن الشارع يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل موسمية وجذب استثمارات صغيرة.

وتؤكد مشاهد الشارع خلال العيد أن شارع الإسكان الشعبي بات من أبرز معالم أربيل الترفيهية، ليجمع بين الترفيه والتسوق في أجواء احتفالية مليئة بالبهجة والسرور.