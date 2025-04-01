2025-04-01 01:09:04 - المصدر: ايشان

قالت وكالة أنباء الإمارات إن محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية أصدرت -اليوم الاثنين- حكما بالإعدام على 3 أشخاص، لإدانتهم بقتل الإسرائيلي المولدوفي زافي كوجان فيتشرين الثاني الماضي. وقضت المحكمة على متهم رابع بالسجن المؤبد في قضية مقتل كوجان، وهو ممثل حركة حباد اليهودية الأرثوذكسية التي لها فروع في جميع أنحاء العالم وتسعى إلى بناء […]

ظهرت المقالة محكمة استئناف أبوظبي تحكم بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل ممثل حركة “حباد اليهودية” أولاً على ايشان.



