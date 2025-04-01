مجلس ذي قار يتخذ سلسلة إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه

2025-04-01 01:20:01 - المصدر: واع

واع - ذي قار زهراء صباح –

عقد مجلس محافظة ذي قار، اليوم، جلسةً طارئة برئاسة رئيس المجلس عزة الناشي، لمناقشة أزمة شحّ المياه التي تعاني منها المحافظة، وبحث الحلول العاجلة لمعالجة الوضع المتفاقم، فيما أصدر عدة قرارت..

وذكرت مراسلتنا أنه المجلس قرر خلال الجلسة، تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة المحافظ، تضم الجهات الحكومية المعنية بالموارد المائية، والزراعة، والكهرباء، إضافة إلى الأجهزة الأمنية، بهدف التنسيق المباشر ومتابعة الأزمة ميدانيًا.

وأضافت كما تم الاتفاق على تسيير دوريات ومفارز مختصة لرفع جميع التجاوزات الحاصلة على الحصص المائية وإيقافها فورًا، بما يضمن استدامة عمل محطات إنتاج المياه الصالحة للشرب في عموم مدن المحافظة.

وأوصى المجلس بضرورة الإسراع بصرف التخصيصات المالية اللازمة لدعم دوائر الموارد المائية في ذي قار، إلى جانب تعظيم الإيرادات المالية من خلال تفعيل آليات الجباية من قبل المؤسسات المعنية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات.

وتابعت كما قرر المجلس تشكيل وفد رسمي لزيارة محافظة واسط، بغية اطلاع المسؤولين فيها على حجم الشحّة المائية التي تمر بها ذي قار، والتباحث بشأن زيادة الإطلاقات المائية وتنظيم استخدام المياه.

من جانبه، أكد مدير ماء ذي قار المهندس أحمد عزيز السعيدي أن "المحافظة رصدت مؤخرًا ورود مياه ذات لون متغير إلى نهر الغراف"، مشيرًا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفنية لضمان وصول مياه آمنة وصالحة للاستهلاك البشري.

وأضاف السعيدي أن "مختبرات متخصصة تواصل مراقبة جودة المياه بشكل مستمر، حفاظًا على صحة المواطنين".